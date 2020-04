தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் காங்கிரஸ் ஒத்துழைக்கவில்லை; பா.ஜனதா குற்றச்சாட்டு + "||" + Congress did not cooperate in the war against Corona; The indictment of BJP

கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் காங்கிரஸ் ஒத்துழைக்கவில்லை; பா.ஜனதா குற்றச்சாட்டு