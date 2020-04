தேசிய செய்திகள்

சமூக இடைவெளியும், ஊரடங்கும் நமக்கு பெரிதும் உதவியது; பிரதமர் மோடி உரை + "||" + Social space and curfews have helped us greatly; PM Modi's speech

சமூக இடைவெளியும், ஊரடங்கும் நமக்கு பெரிதும் உதவியது; பிரதமர் மோடி உரை