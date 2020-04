தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மீறப்பட்டால் தளர்வுகள் ரத்து செய்யப்படும்; பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை + "||" + Relaxation of curfews will be canceled; PM Modi warns

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மீறப்பட்டால் தளர்வுகள் ரத்து செய்யப்படும்; பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை