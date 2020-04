மாநில செய்திகள்

கொரோனா சமூக தொற்றுக்கான சங்கிலியை உடைத்து எறிந்து விட்டோம் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + Corona of social infection We have broken the chain Interview with Minister Jayakumar

கொரோனா சமூக தொற்றுக்கான சங்கிலியை உடைத்து எறிந்து விட்டோம் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி