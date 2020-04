மாநில செய்திகள்

முதியோர் உதவித்தொகை வீடு தேடி வரும்; யாரும் வங்கிக்கு செல்ல வேண்டாம் - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் அறிவிப்பு + "||" + Elderly Scholarship Looking for a house Will come Don't let anyone go to the bank Announcement by Minister RB Udayakumar

முதியோர் உதவித்தொகை வீடு தேடி வரும்; யாரும் வங்கிக்கு செல்ல வேண்டாம் - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் அறிவிப்பு