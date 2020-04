தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் மக்கள் முககவசம் அணிவது கட்டாயம்; மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் + "||" + It is mandatory for people to wear masks in public places across the country; Central government

