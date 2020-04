தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் மேலும் 117 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Maharashtra: 117 new cases recorded today in the state, of which 66 are from Mumbai and 44 from Pune.

