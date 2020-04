தேசிய செய்திகள்

தென்மேற்கு பருவ மழை நிகழாண்டு இயல்பான அளவு இருக்கும்: வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு + "||" + India likely to have a normal monsoon this year, predicts IMD

