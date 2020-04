தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறவில்லை: சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் + "||" + No community transmission in India so far, there have been some local outbreaks: Health Ministry.

