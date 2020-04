மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று இன்னும் சமூக பரவலாக மாறவில்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Tamil Nadu has not yet become community widespread - Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று இன்னும் சமூக பரவலாக மாறவில்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்