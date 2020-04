மாநில செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு மேலும் 2 பேர் பலி - பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 1,242 ஆக உயர்வு + "||" + 2 more killed in Corona The number of victims increased to 1,242

கொரோனாவுக்கு மேலும் 2 பேர் பலி - பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 1,242 ஆக உயர்வு