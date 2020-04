தேசிய செய்திகள்

சீனாவில் இருந்து 6.5 லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை உபகரணங்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை + "||" + A total of 650,000 kits despatched early today from Guangzhou Airport to India

