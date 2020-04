திருச்சியில் ஒரே நாளில் கொரோனாவில் இருந்து 32 பேர் குணமடைந்தனர்

மாநில செய்திகள்

திருச்சியில் ஒரே நாளில் கொரோனாவில் இருந்து 32 பேர் குணமடைந்தனர் + "||" + Thirty two people were rescued from Corona overnight in Trichy

