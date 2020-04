தேசிய செய்திகள்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 941 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Rapid anti-body test is not conducted for early diagnosis; Indian Council of Medical Research

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 941 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று - மத்திய சுகாதாரத்துறை