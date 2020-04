உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 30 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + Deaths In US Due To Coronavirus Cross 30,000

