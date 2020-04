மாநில செய்திகள்

ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்க ஐகோர்ட்டு அனுமதி: ‘தி.மு.க.வின் மக்கள் பணிக்கு கிடைத்த வெற்றி’ - மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + High Court allows to feed the poor The success of the DMK's people's work Report of MK Stalin

ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்க ஐகோர்ட்டு அனுமதி: ‘தி.மு.க.வின் மக்கள் பணிக்கு கிடைத்த வெற்றி’ - மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை