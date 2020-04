உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கொரோனா பலி 1.41 லட்சம்; அமெரிக்கா தொடர்ந்து முதல் இடம் + "||" + Worldwide, Corona kills 1.41 lakh; The USA consistently tops in the rally

உலக அளவில் கொரோனா பலி 1.41 லட்சம்; அமெரிக்கா தொடர்ந்து முதல் இடம்