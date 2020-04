மாநில செய்திகள்

விளைபொருட்களை விற்க செல்லும் விவசாயிகளுக்கு யாரும் எந்த தடையும் விதிக்கக் கூடாது - முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + No one should impose any restrictions on the farmers says TN CM

