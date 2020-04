தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் சிக்கியுள்ள மாணவர்களை மீட்க 300 பேருந்துகளை அனுப்பியது உ.பி அரசு + "||" + UP Sends 300 Buses To Rajasthan's Kota To Bring Back Students

ராஜஸ்தானில் சிக்கியுள்ள மாணவர்களை மீட்க 300 பேருந்துகளை அனுப்பியது உ.பி அரசு