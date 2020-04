மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: மதுரை சித்திரை திருவிழா ரத்து - மே 4-ந் தேதி மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் + "||" + Corona Prevention Madurai Tamil Festival canceled Meenakshi wedding will take place on May 4

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: மதுரை சித்திரை திருவிழா ரத்து - மே 4-ந் தேதி மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் நடைபெறும்