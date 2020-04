தேசிய செய்திகள்

நபார்டு, தேசிய வீட்டு வசதி வங்கிக்கு ரூ.50 ஆயிரம் கோடி கடன் ரிசர்வ் வங்கி வழங்குகிறது + "||" + The Reserve Bank of India is providing a loan of Rs.50 thousand crore to NABARD, National Housing Bank

