தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் : லூதியானாவில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக காவல் அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + Punjab: Ludhiana Assistant Commissioner of Police Anil Kohli passes away due to #COVID19

பஞ்சாப் : லூதியானாவில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக காவல் அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழப்பு