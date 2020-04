மாநில செய்திகள்

மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கான ஒருநாள் ஊதியம் ரூ.256-ஆக உயர்வு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Under the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme Increase in wages for workers to Rs 256 per day Government order of Tamil Nadu

மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கான ஒருநாள் ஊதியம் ரூ.256-ஆக உயர்வு - தமிழக அரசு உத்தரவு