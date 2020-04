தேசிய செய்திகள்

மனிதர்கள் மீது கிருமி நாசினி தெளிக்கக் கூடாது: மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் + "||" + Health Ministry issues advisory against spraying of disinfectant on people for #COVID19

