தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + 552 new #COVID19 cases and 12 deaths reported in the state today

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை தாண்டியது