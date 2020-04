மாநில செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில், அ.தி.மு.க. சார்பில் அம்மா உணவகங்களில் இன்று முதல் இலவச உணவு - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + In Salem district, AIADMK On behalf of Free food from mom restaurants today Edappadi Palanisamy Announcement

சேலம் மாவட்டத்தில், அ.தி.மு.க. சார்பில் அம்மா உணவகங்களில் இன்று முதல் இலவச உணவு - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு