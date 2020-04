மாநில செய்திகள்

உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் நீடிக்கும் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Until the order is issued Curfew The restrictions will last Government of Tamil Nadu Announcement

