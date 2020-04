மாநில செய்திகள்

"இறந்தவர்களின் சடலத்திலிருந்து நோய் பரவாது"- சென்னை மாநகராட்சி + "||" + "Disease does not spread from dead body" - Chennai Corporation

"இறந்தவர்களின் சடலத்திலிருந்து நோய் பரவாது"- சென்னை மாநகராட்சி