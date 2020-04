மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு இல்லை - அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு விலக்கு தொடரும் என்று அறிவிப்பு + "||" + Curfew restrictions in Tamil Nadu There is no relaxation Announcement that exemption for essential work will continue

