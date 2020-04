மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1,520 ஆக உயர்வு - 17 பேர் பலி

In TamilNadu The number of people affected by the corona Increased to 1,520 17 killed

