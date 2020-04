உலக செய்திகள்

உலக அளவில் 20 ஆயிரம் பலி எண்ணிக்கையை கடந்த 4வது நாடு பிரான்ஸ் + "||" + Coronavirus; France has become the fourth country to record more than 20,000 deaths

