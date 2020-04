மாநில செய்திகள்

கல்வி கட்டணம் செலுத்த வற்புறுத்த கூடாது; தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு தமிழக அரசு எச்சரிக்கை + "||" + Don't be forced to pay tuition; Government alerts private schools and colleges

கல்வி கட்டணம் செலுத்த வற்புறுத்த கூடாது; தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு தமிழக அரசு எச்சரிக்கை