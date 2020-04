மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் உடலை அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் குண்டர் சட்டம் பாயும் என எச்சரிக்கை + "||" + Coroner warned that thuggery law would flow if protests were carried out to bury the dead body

