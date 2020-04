தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + With 552 new cases and 19 deaths on Tuesday, tally of coronavirus cases in Maharashtra increases to 5,218; death toll at 251: health official.

