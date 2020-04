மாநில செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண உதவி கிடைக்காத தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர் உதவி ஆணையரை அணுகி வங்கி கணக்கை அளிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Workers who do not receive corona relief Contact the Labor Assistant Commissioner Provide bank account State of Tamil Nadu Announcement

