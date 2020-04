மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக முதல்-அமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு இதுவரை ரூ.161 கோடி நன்கொடை - தமிழக அரசு தகவல் + "||" + First-Minister's Relief Fund for Coronation Prevention Services 161 crore donation so far Government Information

