மருத்துவர்களையே காக்க முடியாத அரசு மக்களை எப்படிக் காக்கும்? - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + How can a government protect people, who does not protect doctors,

