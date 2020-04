மாநில செய்திகள்

எப்போது ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கலாம்? நாளை, நாளை மறுநாள் வீடு வீடாக டோக்கன் வழங்கப்படும் - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + When can you buy ration products? Tomorrow, day after tomorrow House to house The token will be issued Announcement of Chief Minister Edappadi Palanisamy

எப்போது ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கலாம்? நாளை, நாளை மறுநாள் வீடு வீடாக டோக்கன் வழங்கப்படும் - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு