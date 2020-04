மாநில செய்திகள்

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை பயிற்சி மருத்துவர்களுக்கு அடிப்படை வசதி ஏன் செய்து கொடுக்கவில்லை? - மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Rajiv Gandhi Government General Hospital, Chennai Training For Doctors basic facility Why did not commit? The question of MK Stalin

