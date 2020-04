மாநில செய்திகள்

3 வயது குழந்தைக்கு கொரோனா பாதிப்பு - தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,683-ஆக உயர்வு + "||" + For a 3 year old child Corona Damage In TamilNadu Number of victims 1,683-rises

3 வயது குழந்தைக்கு கொரோனா பாதிப்பு - தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,683-ஆக உயர்வு