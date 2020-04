உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 3,176 பேர் பலி + "||" + 3,176 people have been killed in the last 24 hours

அமெரிக்காவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 3,176 பேர் பலி