மாநில செய்திகள்

சேலத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு; வெளியே சுற்றினால் கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Full curfew for the next 2 days in Salem; Corona experiment with outside circulation

சேலத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு; வெளியே சுற்றினால் கொரோனா பரிசோதனை