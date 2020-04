உலக செய்திகள்

கொரோனா அச்சுறுத்தல்; பாகிஸ்தானில் மேலும் 15 நாட்களுக்கு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு + "||" + Lockdown in Pakistan has now been extended for 15 more days. Now the lockdown will remain in place till May 9.

