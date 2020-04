மாநில செய்திகள்

சென்னை, கோவை, மதுரை மாநகராட்சிகளில் நாளை முதல் 4 நாள் முழு ஊரடங்கு - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + In the districts of Chennai, Coimbatore and Madurai From tomorrow 4 day full curfew Edappadi Palanisamy Announcement

