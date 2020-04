மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வீடுகளில் இருந்தபடி புனித ரமலான் நோன்பு தொழுகையை முஸ்லிம்கள் மேற்கொண்டனர்

Muslims perform the holy Ramadan fasting at home in Tamil Nadu

