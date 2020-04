தேசிய செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வர நடவடிக்கை- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Steps to bring full control of Corona impact in Chennai - Minister Vijayabaskar

சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வர நடவடிக்கை- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்