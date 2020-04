உலக செய்திகள்

வளைகுடா பகுதியில் அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகளை ஈரான் கண்காணித்து வருகிறது - அதிபர் ரவுகானி + "||" + Rouhani says Iran watching US activities in Gulf region

வளைகுடா பகுதியில் அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகளை ஈரான் கண்காணித்து வருகிறது - அதிபர் ரவுகானி