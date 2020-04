தேசிய செய்திகள்

நோய்த்தொற்றால் இறந்தவர் உடலை அடக்கம் செய்வதை தடுத்தால் 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை- தமிழக அரசு + "||" + If the body is prevented from being buried ,Who died of infection Imprisonment up to 3 years

