உலக செய்திகள்

உகான் நகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் குணமடைந்தனர் - சீனா தகவல் + "||" + COVID-19 cases in Wuhan hospitals drop to zero for 1st time: official

உகான் நகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் குணமடைந்தனர் - சீனா தகவல்