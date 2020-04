மாநில செய்திகள்

சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம் செலுத்த ஜூன் 30 வரை அவகாசம்- தமிழக அரசு + "||" + TN Goverment issue notification which allow three months time to pay water bill

